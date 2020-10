Elisa Isoardi. L’incidente non la ferma a Ballando con le Stelle

Elisa Isoardi. A Ballando con le Stelle la coppia Isoardi – Todaro deve affrontare un’ennesima difficoltà. Grande prova di coraggio

Non c’è pace per la coppia formata da Elisa Isoardi e il suo maestro di danza a Ballando con le stelle, Raimondo Todaro. Quest’ultimo, infatti, ha subito uno stop forzato a causa di un improvviso attacco di appendicite. Dopo un intervento di routine che lo ha riportato presto in pista, è tornato a fianco della sua partner.

Adesso, invece, è Elisa Isoardi ad essere vittima di un infortunio. L’ultima puntata dello show televisivo in onda su Rai Uno, l’ha vista in difficoltà con la caviglia destra fasciata. Cos’è accaduto? La conduttrice tv e partecipante alla competizione ha annunciato infatti di avere una dolorosa tendinite.

Grande dimostrazione di caparbietà e forza di spirito ieri per lei. Milly Carlucci, infatti, ha destato preoccupazione nei concorrenti comunicando che avrebbero dovuto cimentarsi in una prova a sorpresa. La sfida consisteva nel creare seduta stante una coreografia improvvisata senza l’ausilio dei tutor e maestri di danza.

Elisa Isoardi. Grande prova di caparbietà