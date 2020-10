Elisabetta Canalis in dolce compagnia sul divano, bella e seducente – FOTO

Elisabetta Canalis ha condiviso una foto particolarmente bella sui social network: la showgirl è sul divano insieme ai suoi animali.

Elisabetta Canalis è sicuramente una delle showgirl più amate dal popolo italiano. Fin dai suoi esordi in televisione, la nativa di Sassari ha conquistato una grossa fetta di ammiratori con il suo fascino e la sua bellezza. La classe 1978 ha raggiunto l’apice della popolarità entrando a far parte di ‘Striscia la notizia’ nel ruolo di Velina mora in coppia con Maddalena Corvaglia. Nella sua splendida carriera, la sarda ha preso parte anche alla seconda stagione di Love Bugs e al cine-panottone Natale a New York. Elisabetta ama tantissimo gli animali: nel 2015 fu eletta Goodwill Ambassador di UNICEF Italia. Poco fa, la splendida donna ha postato uno scatto in cui si rilassa sul divano con i suoi cagnolini.

Lo splendido scatto di Elisabetta Canalis: che donna