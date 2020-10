Federica Pellegrini fa preoccupare i fan: “Un trapano in testa”

Federica Pellegrini appare in una storia di Instagram, molto preoccupata della situazione sanitaria, nella quale è coinvolta

Non è sicuramente uno dei momenti più felici della vita della campionessa di nuoto, “stile libero”, Federica Pellegrini che non è riuscita ad evitare il contagio da Covid-19, nonostante la malattia fosse tornata a “ruggire” negli ultimi mesi.

“Fortunatamente” non è la sola ad aver contratto il virus, ma soltanto uno dei tanti personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport in generale. La situazione sanitaria non è sicuramente delle più felici in questo momento e si prospetta un quadro clinico abbastanza preoccupante nelle prossime ore, con un nuovo picco da registrare.

Per questo il Governo del Belpaese sta cercando di contenere al massimo la diffusione del virus e a breve dovrà arrivare anche un’ulteriore “spinta” da parte delle forze politiche, nel rivedere le decisioni. Il tutto con l’obiettivo di rendere meno amaro un anno davvero da dimenticare per gli italiani e l’intera popolazione mondiale.

Ritornando a Federica Pellegrini, la campionessa europea della “vasca” si è detta molto dispiaciuta per essere entrata nel “tunnel” della preoccupazione. In questi giorni, dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 trascorre la maggior parte del suo tempo in compagnia del salotto di casa e dei suoi amici fedeli, cani.

Due tenerissimi bulldog, che le fanno compagnia tra “giocherellate” e coccole. L’istinto protettivo di Federica nei loro confronti è qualcosa di unico e se non ci fosse la loro presenza, le giornate per lei diventerebbero ancora più tristi.

Per lei si tratta del terzo giorno di quarantena nella sua dimora di Spinea. In occasione di un sabato sera, che sicuramente avrebbe voluto trascorrere diversamente, magari tra gli affetti del fidanzato, Federica Pellegrini ha riscontrato la scorsa notte 37.7 di temperatura corporea.

A fronte di questa notizia, per la Pellegrini sembrava davvero che le stessero “trapanando la testa…”. Dolori quasi emicranici, accompagnati da uno “sfiacchimento” dei muscoli. C’è voluta una compressa di tachipirina per scongiurare il pericolo di risalita della febbre e dopo una “sudata” come se stesse gareggiando in corsia, si risveglia con una temperatura decisamente ridotta.

LEGGI ANCHE —–> Michela Quattrociocche, torna il sorriso: “Sono emozionatissima” – FOTO

LEGGI ANCHE —–> Anna Tatangelo rinata con un backstage da urlo, lato b in primo piano – FOTO

“Mi sento molto meglio, anche a livello di dolori” – così la dolcissima Federica Pellegrini rivolge tra le stories di Instagram, il suo status di malata “momentanea”. Non resta altro che attendere lo scorrere del tempo (circa una settimana), per sottoporsi nuovamente al tampone

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.