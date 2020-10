Gli alimenti che ti proteggono dalle malattie e ti fanno pure dimagrire

Gli alimenti che prevengono alcune malattie o aiutano addirittura a proteggerci da esse e ci aiutano per un regolare stile di vita: le fibre

Le fibre alimentari sono dei polisaccaridi vegetali particolari; l’organismo non è in grado di digerirle o assorbirle, tuttavia sono fondamentali nella dieta quotidiana per avere una salute ottimale.

Considerate da sole, non hanno valore nutrizionale. Sono capaci comunque di fornire protezione contro malattie come diabete, cancro e e problemi cardiaci. Grazie alla loro capacità di trattenere acqua e di fermentare, sono un coadiuvante nelle diete ipocaloriche perchè favoriscono l’aumento del senso di sazietà. Uno studio francese che ha comportato l’osservazione di oltre 100 mila persone, ha attestato quindi che le fibre sono efficaci per contrastare anche sovrappeso, obesità e conseguente ipertensione.

Migliorano inoltre la funzionalità intestinale e disturbi come stipsi e diverticolite. L’assunzione di fibre è stata messa anche in relazione alla diminuzione d’incidenza del tumore al colon retto. Esse, infatti, rallentano e diminuiscono l’assimilazione dei nutrienti, favoriscono la motilità intestinale, non apportano calorie e riducono così l’indice glicemico dei carboidrati.

Gli alimenti che ti proteggono: le fibre. Dove trovarle

Ne esistoni di due tipi: quelle solubili che formano con l’acqua una massa gelatinosa si spalma sulle pareti gastriche, stimolando i recettori predisposti alla trasmissione del senso di sazietà al cervello; quelle insolubili che hanno una funzione di “pulizia” dell’intestino e vengono totalmente escrete. La dose consigliata è di circa 25-30 grammi al giorno.

In quali alimenti le possiamo trovare?

Frutta e frutta secca

Verdura

Legumi secchi

Cereali

Crusca

Funghi secchi

Pane integrale

Pasta integrale

Farina d’avena

Farina integrale

Frutta secca

Castagne secche

Lamponi

Ribes

