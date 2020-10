Grave lutto per Mina, morto l’ex compagno della cantante

Grave lutto per Mina. È morto all’età di 78 anni Alfredo Cerruti, ex compagno della cantante. Era un musicista e produttore discografico.

È morto all’età di 78 anni Alfredo Cerruti, musicista e produttore discografico napoletano. Negli anni ’70, Cerruti aveva avuto una relazione con Mina. I due avevano trascorso insieme tre anni di vita, nonostante il musicista abbia spesso dato informazioni contrastanti, parlando di un amore durato sette anni. Riviviamo insieme i momenti salienti della sua carriera.

Alfredo Cerruti, dal rock demenziale alla storia con Mina

La carriera di Alfredo Cerruti ebbe inizio nell’allora fiorente mondo discografico. Cerruti lavorò come produttore per molte case discografiche di successo, tra le quali la Ricordi di Mariano Rapetti (padre di Mogol). Fu solo nel 1971 che egli decise di dar sfogo al suo estro musicale da protagonista. Nacquero così gli Squallor, un complesso d’avanguardia che gettò le basi del rock demenziale. Testi dissacranti e goliardici, parodie e linguaggio ai limiti della censura, messe in bocca a personaggi (lo stesso Cerrutti, Totò Savio, Giancarlo Bigazzi, Daniele Pace ed Elio Gariboldi) che nella vita di tutti i giorni componevano brani per grandi nomi della musica italiana. Il gruppo era poco interessato alle hit e puntava piuttosto a creare un nuovo genere.

Nel curriculum di Cerruti troviamo inoltre un’esperienza di grande successo come produttore televisivo. Affianato da Renzo Arbore, Cerruti fu l’ideatore di Indietro Tutta. Nel programma il musicista interpretava personalmente il Professor Pisapia.

