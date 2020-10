Gravidanza e diabete: approvato dispositivo per il monitoraggio glicemico

Un nuovo dispositivo scientificamente approvato per la salute e la qualità di vita delle future mamme con diabete

La gravidanza è un momento molto delicato e di grande cambiamento nella vita di ogni donna, a maggior ragione se si tratta di donne affette da diabete. Solitamente, in questo caso, le procedure da seguire prevedono attenzioni specifiche al fine di evitare ulteriori complicazioni. Il diabete, se non tenuto sotto controllo, è un fattore di rischio molto importante che può comportare una serie di complicanze materno-fetali. Il rischio può essere ridotto tramite una serie di accortezze specifiche prima e durante la gravidanza. Innanzitutto monitorando attentamente e abitualmente il livello di glucosio nel sangue. La glicemia deve essere mantenuta, per quanto possibile, nei valori di norma per tutto il periodo di gestazione. La novità importante arriva dal 14° congresso “One day on Hyperglycemia in Pregnancy”, l’appuntamento annuale in cui vengono discussi tutti gli aggiornamenti riguardo la gestione del diabete in gravidanza. A riunirsi sono clinici internazionali e nazionali che hanno approvato il primo dispositivo per monitorare continuamente la glicemia delle future mamme.

Il diabete può incidere sulla salute di mamma e figlio

Il momento migliore, se hai il diabete, per controllare la tua glicemia è prima di rimanere incinta. Livelli di glucosio elevati possono infatti essere dannosi per il bambino nelle prime settimane di gravidanza, quelle in cui iniziano a svilupparsi gli organi del feto. Come noto da tempo infatti, la gravidanza nelle donne affette dalla patologia deve essere programmata così da ottenere un rapido e stabile miglioramento dei valori: buon livello di glicemia e buon controllo metabolico, fondamentali per la salute madre-figlio anche a lungo termine. I livelli elevati di glucosio nel sangue sia prima che durante la gestazione possono infatti: peggiorare i problemi della mamma a lungo termine legati al diabete (problemi agli occhi, malattie renali…). Inoltre aumenta la possibilità che il feto abbia delle difficoltà come un nascita prematura, sovrappeso o bassi livelli di glucosio nel sangue dopo la nascita. Per questo “una donna con diabete dovrebbe avere un controllo glicemico stabile così da proteggerla da preoccupazioni e paure legate alle complicanze anche gravi per la madre e per il figlio”. A parlare è Elisabetta Torlone, endocrinologa e coordinatrice del Gruppo di studio intersocietario AMD SID Diabete e Gravidanza.

Il nuovo dispositivo per un monitoraggio continuo

La soluzione per tutte le gravidanze con diabete, parliamo di circa il 12-15% di tutte le gravidanze, arriva dalla tecnologia: un primo dispositivo in grado di monitorare in continuo la glicemia. Si tratta, nello specifico, del dispositivo Dexcom G6, un sistema semplice ed accurato che aiuta a stabilizzare il controllo glicemico materno ed a ridurre i rischi per il bambino come la microsomia neonatale. Molto comodo da indossare, il dispositivo è piccolo e patch, ossia senza fili. L’uso è stato approvato su diverse zone del corpo tra cui il braccio, dove ha riscosso maggior successo e dimostrato la massima accuratezza. La misurazione è costante, ogni 5 minuti ed il dispositivo è dotato di una funzione smart che potrà inviare al vostro smartphone le informazioni sui valori glicemici in tempo reale. Provvisto poi di avvisi personalizzabili per iperglicemia e ipoglicemia e con possibilità di condivisione immediata dei dati su altri dispositivi. In questo modo si potrà garantire non solo la propria tranquillità ma anche quella dei propri cari. Sempre Elisabetta Torlone afferma come infatti, “il periodo di gestazione deve poter essere vissuto come uno dei momenti più belli nella vita di una donna e di una coppia”.

La tranquillità delle future mamme diabetiche sarà cosi garantita ed il momento unico ed estremamente magico della gravidanza sarà vissuto con maggior serenità!