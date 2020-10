“Il covid non esiste“, lo contrae e muore a 33 anni. Storia assurda. Sono stati in molti a non credere in questa pandemia mondiale e ad essere stati i primi a contrarre il virus

Quante volte è successo negli ultimi mesi? Quanti hanno detto che il covid non esiste? Si è parlato tanto di questo, anche tra artisti famosi e persone comunque popolari. Una teoria terrificante, soprattutto perché il coronavirus esiste e il fatto che siano morte così tante persone ne è la prova più evidente. Eppure c’è ancora qualcuno che non ci crede, che vede del marcio dietro a questa pandemia mondiale che ha paralizzato il pianeta per mesi, e questa è proprio la storia di Dimitry Stuzhuk che non ci credeva e che è morto proprio con il virus.

Covid, il guru del fitness dice che non esiste e poi lo contrae: è tragedia

Il preparatore atletico e influencer del fitness, ucraino negazionista convinto che che il virus non esistesse, è morto a 33 anni dopo averlo contratto durante un viaggio in Turchia. Giovane ed in forma, su Instagram è seguito da milioni di persone. Continuava a ripetere che il virus fosse soltanto una banale influenza, poi il coraggio lo ha colpito. Da subito ricoverato in ospedale in condizioni abbastanza preoccupanti. Dopo otto giorni ha lasciato il reparto perché non voleva restare nel sopraffollato ospedale di Kiev. Gli era stato altamente sconsigliato ma anche in questo caso ha voluto fare di testa sua e le conseguenze da pagare sono state irrisolvibili. Il giovane infatti è poi morto proprio a causa del virus.

La sua morte è avvenuta per complicazioni cardiache, e a rivelarlo è stata la moglie 25enne Sofia. Anche lei nota influencer dell’Ucraina.