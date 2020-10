Melissa Satta, sorrisi e allegria tra natura, animali e…famiglia – FOTO

Melissa Satta ha deciso di trascorrere una giornata diversa dalle altre, in compagnia del figlio e di tanta allegria tra flora e fauna

Una giornata all’insegna del relax per Melissa Satta, che ha deciso di dedicare il tempo libero a disposizione, alla famiglia e in particolare al figlio. La storia sentimentale con Kevin Prince Boateng, che nelle scorse settimane ha firmato per il Monza Calcio prosegue a “gonfie vele”.

La showgirl di Boston non ha mai avuto rimpianti nelle sua carriera per aver celato al pubblico la sua avvenenza. Melissa qualche settimana fa era stata protagonista di un evento di moda a Milano, dove ha “disegnato” spettacolo on the road, tra un outfit dal profumo di charme e l’altro.

Lei, in questo periodo, nonostante le difficoltà è molto impegnata per questo tipo di “campagne” e a mettere a nudo le sue passioni e gli hobbies: moda appunto, viaggi e tempo libero. Inoltre la showgirl non si tira indietro e “afferra” al primo colpo le occasioni della vita, come quando si fa trovare pronta per esternare sensualità da tutti i pori.

Nel lavoro, così come in famiglia, la modella milanese non lascia spazio alle parole, ammirevole in tutto il suo “splendore”.

Melissa Satta, la foto in Agriturismo detiene l’approvazione dei fan

Come già detto, i consensi per la bellissima Melissa Satta non si fermano solamente davanti alla apparenze fisiche e le “movenze” da modella. I fan stravedono per lei, anche in ambito familiare, dove non mancano le considerazioni a figli e compagno.

Dopo giornate intense di lavoro, il sabato per Melissa Satta è diventato un momento di completo relax, tra le meraviglie della natura che la circonda. C’è anche questo aspetto nel “cassetto” dei sogni di Melissa, che non rinuncia affatto ad ascoltare il suono della natura, quando può.

Questa volta lo sceglie di fare con una compagnia davvero speciale, quale il figlio. Insieme hanno organizzato una rilassante gita di campagna, anche per “staccare” un pò la spina. La foto sul profilo Instagram di Melissa sta facendo il giro del web e mette al centro dell’attenzione il figlio, con in braccio un coniglietto davvero grazioso.

Anche quando a dominare la scena sono le altre cose di contorno, Melissa Satta riesce sempre ad avere un’altissima considerazione tra i fan che lodano ancora una volta la sua infinita bellezza: “Furbetto Maddox😍😍😍😍😍; Grande mamma..bellissima donna!👍🌺😉e pure simpatica e intelligente. Brava!; Che meraviglia👏👏👏👏👏”



