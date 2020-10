Miriana Trevisan sempre più sexy e sempre più spogliata, che bellezza – FOTO

Miriana Trevisan ha pubblicato una fotografia straordinaria: la donna indossa un outfit incredibile e le sue gambe da urlo sono in primissimo piano

Miriana Trevisan è uno dei simboli della televisione italiana. Ha cominciato giovanissima con “Non è la Rai” ed ha quindi partecipato ad alcune delle più importanti trasmissioni televisive come “Striscia la notizia” a “La Corrida”, passando per “La ruota della fortuna”. Nel 2009 è diventata mamma del piccolo Nicola e da maggio 2019 è in libreria con il “La donna bonsai”, romanzo edito da Baldini+Castoldi.

Dopo la separazione con Pago, Miriana Trevisan ha trovato l’amore con lo scrittore Giulio Cavalli, mentre l’ex marito è stato legato a Serena Enardu. L’attrice non ha mai commentato pubblicamente le scelte del padre di suo figlio e ha preferito mantenere le loro divergenze private.

Qualche mese fa però durante la trasmissione “Vieni da me”, condotta da Caterina Balivo ha scelto di raccontarsi. “Siamo molto diversi, io il giorno e lui la notte. Il nostro matrimonio è finito per le differenze caratteriali. Ma sono contenta di aver avuto un bambino con lui, è un padre meraviglioso”, ha confessato.

La showgirl non smette di incantare, seducente l’ultimo scatto