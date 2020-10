Myriam Catania ricorda l’incidente in cui ha quasi perso la vita

Myriam Catania parla dell’incidente, avuto nel 2006, in cui ha quasi perso la vita. Aveva il viso fratturato. Luca Argentero le è sempre stato accanto.

Ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso, l’ultima eliminata del Grande Fratello si commuove guardando una bellissima clip che mostra il riassunto della sua carriera. “La mia vita è bella” ha commentato con gli occhi lucidi pieni di emozioni che continua a conservare.

Myriam Catania- l’incidente che le è quasi costato la vita

È successo nel 2006 quando Myriam aveva 27 anni. Era in motorino, è stata una questione di pochi attimi, un cartello dello stop rimosso, una scritta per terra cancellata dall’usura. È andata dritta e una macchina l’ha presa in pieno. Aveva il viso completamente fratturato. La mamma, in collegamento, ricorda i momenti di dolore che ha dovuto affrontare in quel periodo così tragico delle loro vite. Myriam dice “adesso che sono mamma capisco cosa voglia dire”.

È stata in coma una settimana e una volta sveglia non riusciva comunque a ricordare niente nel lungo termine. Guardava un film e il giorno dopo già se n’era dimenticata. Afferma di avere un vuoto di quasi un anno a causa di un edema cerebrale. Tutto quello che si ricorda è dovuto principalmente ai racconti della madre che le è stata molto vicino, così come l’allora marito Luca Argentero. Visto che il viso non si può ingessare, le hanno messo delle viti per riallineare le fratture e per questo ha dovuto subire un intervento maxillo facciale. La madre le oscurava gli specchi; non voleva che la figlia si vedesse in quel modo. Ma a Myriam non importava nulla dell’aspetto. Era troppo grata alla vita per potersene preoccupare. Conclude questo capitolo affermando: “Sorrido sempre, la vita è troppo bella per rovinarsela per una cosa del genere”.

