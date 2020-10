Noemi, bellissima e che occhi: l’annuncio sui social sorprende i fan – FOTO

Noemi ha postato uno scatto bellissimo in cui mette in mostra i suoi occhi: la cantante scrive anche una riflessione molto profonda nella didascalia.

Veronica Scopellito, in arte Noemi, è una delle cantanti più amate dell’intero panorama italiano. La romana raggiunse la popolarità nel 2009, partecipando ad X Factor e siglando un contratto con Sony Music. La classe 1992, nella sua splendida carriera, ha già preso parte al festival di Sanremo in ben cinque edizioni. Noemi ha vinto diversi premi, inclusi cinque Wind Music Awards e due premi Lunezia. La Scopellito è molto seguita anche sui social network: il suo account Instagram vanta 379mila follower. Noemi, poco fa, ha messo in rete una splendida foto e ha scritto una didascalia molto profonda ed interessante.

Noemi ha postato una fotografia decisamente bella qualche ora fa. La cantante sfodera un sorriso luminoso e i suoi splendidi occhi in primo piano deliziano i fan. La cantante ha scritto anche una profonda didascalia in cui ha analizzato il suo momento attuale. La 38enne ha spiegato al suo pubblico che dorme male da diverse notti a causa delle nuove difficoltà di questi giorni riferendosi a questi giorni pesanti e incerti. “Questa mattina, però, un raggio di sole è venuto a svegliarmi e la serenità ha preso il posto della malinconia.⁣

Cerchiamo tutti un pensiero felice a cui aggrapparci, là fuori ogni persona sta combattendo la propria battaglia”: la nativa di Roma ha cercato anche di motivare i suoi follower.

Noemi, a Ferragosto, fece impazzire i suoi fan postando uno scatto superlativo e piazzando il suo lato B in primissimo piano.

