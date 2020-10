Romina Power ritorna in Puglia con un gesto clamoroso: “Nostalgia canaglia”

Incredibile rivelazione per Romina Power, a fronte del grande ritorno in Puglia. E’ in atto un nuovo tentativo di riavvicinamento…?

Sorprendente suggestione ad opera di Romina Power, la cantante statunitense, apprezzatissima nel mondo dello spettacolo, che in queste ore sta facendo letteralmente sognare il popolo del web e non solo.

All’indomani del suo inaspettato ritorno nell’amatissima terra pugliese, l’ex moglie di Al Bano Carrisi aveva fatto capire che la sua iniziativa era legata alla mancanza di ciò che l’ha resa protagonista agli occhi di tutti. E invece secondo quanto fatto trapelare da medìa e addetti ai “pettegolezzi” sembra che la modella a stelle e strisce abbia fatto rientro con uno scopo ben preciso.

I totogossip impazzano dall’idea e dalla curiosità di sapere cosa c’è dietro ad un rientro che in sè per sè ha già fatto tanto clamore. Il collegamento va inevitabilmente nella direzione di Al Bano Carrisi, con il quale Romina ha condiviso gioie, paure e i dolori di una separazione che “grida” ancora ad un sentimento di “ingiustizia” tra i fans.

Cosa bolle nella “pentola” dei progetti di Romina Power? Scopriamolo!

Il divorzio dal cantante lirico di fama internazionale è sotto gli occhi di tutti e distanza di più di 25 anni dall’ultimo “bacio”, risulta ancora accesa quella “fiammella” di speranza nel rivederli di nuovo abbracciati come due eterni innamorati.

Tuttavia, Romina Power ha imbastito “alla grande”, il suo ritorno alle origini, ma sembra che l’abbia fatto con un obiettivo ben preciso…

Secondo i quotidiani locali, Romina Power è stata letteralmente affascinata dalla tenuta di campagna di Al Bano, in quel di Cellino San Marco e pare proprio che la modella statunitense sia ritornata a resiedere proprio in quella splendida dimora in mezzo al verde.

Ma la notizia che sta spopolando in queste ore ha davvero del clamoroso, in quanto sembra che la nostra artista di fama mondiale abbia tutte le serie intenzioni di riprendersi il “suo” Al Bano! Chissà come reagirà Loredana Lecciso a questa incredibile indiscrezione. E voi invece cosa ne pensate di un impronosticabile ricongiungimento?

