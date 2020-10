Romina Power annuncia che oggi sarà ospite a Domenica In con una sorpresa entusiasmante che coinvolge il figlio

Visualizza questo post su Instagram Che bello cantare con Yari e Thea oggi a Domenica in!!! 😍 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 18 Ott 2020 alle ore 2:19 PDT

Il figlio di Romina power e Albano Carrisi, Yari canterà oggi a Domenica In insieme a sua madre e alla sua fidanzata Thea. Alle 16:30 vedremo quindi la Power che si esibirà con il figlio e la fidanzata. I tre ormai sono inseparabili, prima al concerto della coppia che Romina ha pubblicizzato e supportato e ora qui. Pare che la Power voglia dare una bella spinta alla carriera del figlio, e chi meglio di lei potrebbe farlo.

Romina Power, paladina della giustizia per le buone cause

La Power ha dimostrato di non interessarsi solamente dei figli e della loro carriera, ma anche di cause importanti come l’abbandono degli animali. Ha pubblicato infatti alcune foto di cani abbandonati e maltratatti, spingendo le persone ad aiutarli. Giorni fa ha anche sollevato il problema dello scarico di liquami nel mare nel Salento, chiedendo a più persone di aiutarla a proteggerlo e preservarlo.

Qualche giorno fa ha anche commentato le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, condividendo sul suo profilo Instagram un post di Leonardo Di Caprio in cui invogliava il popolo americano a votare per un cambiamento. L’attore ha dichiarato molto chiaramente che vorrebbe un cambiamento nella presidenza. Dal momento che sul post condiviso c’era scritta una critica nei confronti di Trump che è stato l’unico presidente U.S. nella storia ad aver rimosso più terreni pubblici di quanti non ne abbia protetti.

Visualizza questo post su Instagram 🙈😔 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 15 Ott 2020 alle ore 5:45 PDT

La Power ha commentato sotto alla foto con una scimmietta che si chiude gli occhi e un emoticon che mostra una faccina triste. Lei che si batte per preservare la natura non poteva fare altrimenti, doveva portare l’attenzione su questo fatto in modo che ci sia un cambiamento.

