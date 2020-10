Rosita Celentano e quel ricordo postato su Instagram: “E’ mamma Claudia” – FOTO

Ricordo commovente postato su Instagram da Rosita Celentano, la primogenita di Adriano che ha celebrato le gesta della madre

E’ nota al pubblico come figlia del più noto cabarettista, nonchè “Molleggiatore” del teatro italiano, Adriano Celentano. Rosita non ha impiegato molto tempo ad entrare nelle “grazie” dei suoi spettatori, grazie ad alcuni precedenti nel mondo del cinema, in qualità di attrice.

Nel 1975 sale in cattedra nel film Yuppi, dove inizia la sua scalata al successo. Inoltre è un’ottima scrittrice di libri, incentrati su temi personali e critici da un punto di vista politico. Non a caso Rosita Celentano ha difeso le scelte del padre per il modo di fare tv, senza rinunciare a lanciare il cosiddetto “pugno di ferro” verso coloro che la vedevano diversamente.

Il tempo libero trascorso lontano dalla tv e dal ruolo di attrice e conduttrice, Rosita lo spende per curare i suoi animali domestici. Nel 1989 entra a far parte del quartetto dei conduttori di Rai 1 e più propriamente del mondo di Sanremo ed è proprio in questa circostanza che si fa notare dal grande pubblico.

Rosita Celentano, un gesto d’amore per una persona speciale

Come abbiamo già detto Rosita Celentano diventa davvero una “belva”, quando si tratta di dinamiche che ruotano attorno alla figura dei genitori. Nonostante il suo istinto di difesa, su Instagram trova sempre modo di mettere al centro dell’attenzione papà Adriano e mamma Claudia, per ringraziarli di averle inculcato il “senso” della famiglia e per essere venuta al mondo.

L’ultima foto postata sul profilo personale più cliccato dei giorni nostri parla chiaro e produce un “tuffo” nel passato, quando ad esaltare il pubblico erano le qualità di attrice di mamma, Claudia Mori.

“Iosonocosì” è l’hashtag che permette a Rosita di raggiungere una buona dose di likes per la foto ricordo, che ritrae appunto la madre in qualità di attrice e nella quale, oggi, Rosita stessa si rivede:“Uguale a Rosalinda; Claudia Mori ☀️; Claudia Mori!!Bellissima 😘; La tua mamma MERAVIGLIOSA!!!!❤; Bellissima la tua mmma💖; Sodoma e Gomorra con una giovanissima Claudia Morì… 😍”



