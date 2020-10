Tommaso Zorzi, la sorella si scaglia contro Zelletta: è guerra aperta. Su Instagram la sorella minore dell’influencer ha deciso di intervenire e rispondere alle accuse pesanti di Natalia Paragoni

Guerra aperta al Grande Fratello Vip ma pure fuori dalla casa: è Tommaso Zorzi uno dei concorrenti più amati e più forti di questa edizione, e nella casa ne sono consapevoli perché cominciano a temerlo tutti. Tra questi Andrea Zelletta, che parla spesso ai suoi amici della casa della poca stima che prova nei suoi riguardi, ma davanti fa il grande amico. Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea, ha insinuato su Instagram che la nomination sia stata organizzata a tavolino da Tommaso e Stefania Orlando, e Gaia Zorzi (sorella di Tommaso) ha deciso di intervenire.

Grande Fratello Vip, Gaia difende suo fratello Tommaso Zorzi: “Non volevo essere questo tipo di sorella, ma…”

Ha infatti pubblicato alcuni tweet nelle sue storie di Instagram, dove ha riportato le numerose volte in cui Andrea ha parlato male di Tommaso alle sue spalle e poi quando c’era da affrontarlo diceva che andava tutto bene e che non c’erano problemi. “Comodino” conclude il tweet, dove un utente da del vigliacco a Zelletta per aver avuto una sfuriata contro Zorzi in sua assenza. “Non volevo questo tipo di sorella, ma questo video è troppo iconico” scrive Gaia, pubblicando un video in cui Tommaso nominava Andrea in modo palese durante la puntata.

Domani in puntata parleranno di quanto accaduto oggi? Sia Natalia che Gaia avevano cercato di rimanere fuori da queste dinamiche, e lo scontro di oggi è stato davvero inaspettato. I fans del programma sono lì con il fiato sospeso a seguire tutto.