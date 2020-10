Fare l’amore fa bene alla nostra salute: lo dice la scienza

Se non volete ammalarvi fate l’amore, e fatelo più che potete, perché è una medicina naturale e molto piacevole.

Il sesso è terapeutico e salutare e chi non lo pratica si ammala più facilmente. Anche per quanto riguarda un aspetto così personale ed intimo, bisogna perciò, prestare molta attenzione. Il nostro corpo è sicuramente una macchina biologica con una grande capacità di adattamento ma non riesce comunque a tollerare né gli eccessi, né tantomeno le privazioni. Non fare l’amore per lunghi periodi potrebbe portare per questo, a seri danni di salute: mentale e fisica. Da sempre infatti medicina e scienza sostengono che avere una buona attività sessuale concede benefici a tutto l’organismo favorendo anche una vita più lunga. Una ricerca pubblicata su The Gerontologist, della durata di 25 anni, afferma come i rapporti sessuali frequenti risultino un significativo predittore di longevità per gli uomini. Per quanto riguarda le donne lo è il fatto di aver ben goduto di rapporti intimi soddisfacenti. Volete vivere più a lungo ed in salute? Forse la chiave è proprio nell’attività sessuale. Vediamo nel dettaglio.

Fa bene al cuore e migliora l’immunità

I benefici si ripercuotono in tutto l’organismo, attivando addirittura un’azione anti-aging evidente e documentata. Quello che si appresta a rallentare è in primis il sistema cardiovascolare. L’eccitazione sessuale fa aumentare il ritmo cardiaco, che raggiunge il massimo dei battiti con l’orgasmo e per questo gli uomini che hanno una regolare vita sessuale godono del 45% in meno di possibilità di avere un disturbo cardiaco. Uno studio uscito sull’European Heart Journal ci parla di come la risposta del cuore al sesso è paragonabile ad uno sforzo moderato della vita quotidiana, come salire due rampe di scale. A trarne beneficio è anche il nostro sistema immunitario. Clifford Lowell, immunologo dell’Università California-San Francisco, sostiene che le persone sessualmente attive sono esposte a più agenti infettivi di quelle che non fanno sesso. Il sistema immunitario crea per questo, delle risposte difensive producendo più IgA.

Migliora il sonno e allenta lo stress

Il sonno insufficiente è un problema di salute pubblica molto esteso e il sesso potrebbe essere la “cura” adatta per riuscire a dormire le 7-9 ore a notte raccomandate dai medici. Succede che, nel corso del rapporto sessuale, un insieme di sostanze chimiche, tra cui ossitocina, inondano il cervello. L’ossitocina, soprannominata anche ’“ormone delle coccole”, facilita il senso di intimità e dopo l’orgasmo il suo effetto, combinato all’ormone prolattina, induce sonnolenza. A sua volta lo stress, che comporta parecchi problemi di salute tra cui la difficoltà nel sonno, diminuisce quando è presente l’intimità fisica delle coppie. Uno psicologo dell’Università di Paisley, nel Regno Unito, ha ipotizzato che l’effetto calmante possa essere dovuto all’emissione dell'”ormone della coppia”, ossia sempre l’ossitocina. Si direbbe quindi addio a mal di testa, tensione muscolare, disturbi di stomaco o peggio ancora a depressione cronica.

Fare l’amore fa bene alla nostra salute, quindi perché privarsi di questa medicina naturale e piacevole?