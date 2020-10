Arisa, total red spettacolare. Più bella e grintosa che mai – FOTO

Una grinta unica quella di Arisa, che sui social sfoggia un look mai visto prima. Capelli castani e abito total red spettacolare.

Nuovo look per Arisa, che negli ultimi giorni sta facendo sognare i suoi fan con un cambiamento dopo l’altro. Forte ed irriverente per natura, la cantante si sta aprendo giorno dopo giorno sulle sue piccole paure e su quelli che -fino ad oggi- ha sempre considerato limiti invalicabili. Tra questi, per sua stessa ammissione, c’è il mostrarsi “al naturale”, senza quel caschetto di capelli neri e i grandi occhiali che facevano parte del suo personaggio fino a qualche hanno fa. A quasi 10 anni di distanza dal suo debutto, Arisa si fa conoscere dai suoi fan nella maniera più naturale possibile, mettendo a tacere tutte le insicurezze riguardo a suo aspetto fisico.

Vai alla pagina successiva per vedere il nuovo look della cantante. Un total red da favola che ha riscosso grande successo sui social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesco Totti si racconta: “Quella volta mi hanno fregato”

Arisa total red, mai vista così