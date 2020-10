Beautiful, anticipazioni puntata 20 ottobre: la decisione di Hope

Beautiful, anticipazioni: adesso che Flo e Shauna sono state arrestate, a Hope non resta che fare i conti con un’ultima persona.

È un momento cruciale per i fan di Beautiful. Flo e Shauna sono finalmente state arrestate e Zoe e Xander si sono costituiti. Thomas è fuggito a casa dell’amico Vinny e trama nell’ombra per riprendersi Hope. Nel frattempo, tuttavia, la ragazza sta vivendo un momento di relativa serenità. Adesso che Beth è tornata a casa, vuole dimenticare tutto il più in fretta possibile e recuperare tutto il tempo perso insieme alla sua famiglia. Manca tuttavia un’ultima cosa da sistemare.

Beautiful, anticipazioni: Hope vuole chiudere con Thomas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope chiederà l’annullamento del matrimonio con Thomas. Per farlo contatterà Justin e gli chiederà di procurargli i documenti necessari. La ragazza non vuole più avere niente a che fare con l’uomo che le ha mentito per così tanto tempo, ma questo Thomas non lo sa. Il giovane Forrester è ancora convinto di avere una chance e ce la metterà proprio tutta per fare impazzire la neo-sposa.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che il tenente Sanchez vuole vederci chiaro per quanto riguarda la morte di Emma. Le confessioni di Xander e Zoe, infatti, non lasciano dubbi: è stato Thomas a causare la morte della ragazza. Le nuove indagini sconvolgeranno non poco i fragili equilibri di casa Forrester, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Ridge e Brooke.

