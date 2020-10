Bevande alternative al caffè, quali scegliere e perché

Per limitare il consumo di caffeina ecco alcune bevande alternative naturali, ricche di proprietà benefiche e antiossidanti

C’è chi non lo digerisce e chi non lo ama, e poi c’è chi vorrebbe ridurlo, ma non può farne a meno. Nella patria del caffè, rinunciarvi non è facile. A cominciare dalla mattina, spesso il caffè rappresenta la soluzione più pratica alla necessità di riattivare velocemente mente e corpo. Spesso siamo guidati dall’abitudine e non ci poniamo neppure il problema di cercare delle alternative al caffè che diano la stessa carca energizzante ma che abbiano minori controindicazioni in termini salutistici. La caffeina infatti può avere effetti positivi sul fisico, ma il suo abuso può portare anche a risvolti negativi.

Primo tra tutti l’insonnia grazie alla presenza della metilxantina, una sostanza che stimola la concentrazione e diminuisce il senso di affaticamento nel lungo periodo. Ma la caffeina può provocare anche tachicardia e affaticare i reni, va limitata per le donne in gravidanza e allattamento, i malati di cirrosi, chi soffre di gastrite e ulcera.

In realtà di alternative al caffè, sane e perfino benefiche, ce ne sono molte. Ma quali bevande alternative scegliere e perché? Alcune sono totalmente prive di caffeina, altre con un quantitativo davvero esiguo, ma naturali e ricche di antiossidanti.

Ginseng

Il ginseng è la radice di una pianta erbacea perenne di origine asiatica chiamata anche “radice uomo”, utilizzata per le sue proprietà toniche ed energizzanti, contrastare stress e affaticamento, migliora la risposta del sistema nervoso centrale, stimola il sistema immunitario, contiene vitamine del gruppo B e oligoelementi.

Da evitare, però, l’alternativa proposta nei bar o distributori automatici: questa, infatti, contiene una percentuale davvero irrisoria di ginseng e una buona quantità invece di latte, zucchero, grassi, aromi e stabilizzanti. Meglio optare per la polvere naturale e scioglierla (circa 2 grammi) in acqua calda o latte. Una tazza di infuso di ginseng da 20 ml apporta circa 85 calorie.

Tè macha

Chiamato anche tè verde giapponese, contiene una quantità molto elevata di antiossidanti, che rallentano l’invecchiamento cellulare, aiuta il sistema digestivo. Contiene vitamine B1, B2 e C, beta-carotene, sali minerali e polifenoli, favorisce la concentrazione nervosa, aumenta il senso di sazietà e aiuta quindi il dimagrimento. Contiene anche limitatamente caffeina, quindi attenzione se bevuto in ore serali.

Caffè d’orzo

Questo caffè si ottiene tramite l’infusione di orzo tostato e macinato in acqua o nel latte, validissima alternativa alla classica tazzina di espresso. Ha ottime proprietà digestive, antinfiammatorie e antisettiche, può essere assunta da persone diabetiche o cardiopatiche, da chi soffre di disturbi d’ansia, da donne in gravidanza o allattamento. Essendo però un cereale, non può consumarlo chi soffre di celiachia o chi ha problemi di intolleranza al glutine.

Cacao crudo

Il cacao crudo, a differenza di quello tostato, si ottiene dalle fave di cacao lavorate a basse temperature e, proprio per questa ragione, conserva intatte tutte le sue proprietà organolettiche e nutritive. La sua polvere, più chiara rispetto al cacao tradizionale, è una fonte eccellente di sostanze antiossidanti. Aiuta a mantenere basso il livello di colesterolo nel sangue, fonte preziosa di magnesio indicato soprattutto per gli spostivi, inoltre l’ottimo contenuto di triptofano, un aminoacido essenziale precursore della serotonina, lo rende infatti un vero e proprio antidepressivo naturale gustato al naturale o sciolto nel latte.

Chai

Conosciuto come Masala chai o tè chai, è una bevanda indiana però reperibile anche nei negozi specializzati nel nostro Paese. Consiste in un mix di tè nero e spezie come zenzero, i semi di cardamomo verdi, anice, cannella, semi di finocchio, pepe e chiodi di garofano, contiene anche caffeina ma a livelli contenuti. Particolarmente energizzante, ha proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e riequilibranti. Inoltre è ricco di vitamina C, calcio e ferro.

