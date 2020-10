Bianca Guaccero, una scollatura mai vista così, che bomba. Bellissima – FOTO

Bianca Guaccero, l’attrice e conduttrice pugliese, si propone in una versione inedita su Instagram. Una scollatura audace che sorprende tutti, bellissima.

Sguardo intenso verso l’obiettivo e fascino squisitamente retrò, accentuato dai colori in bianco e nero della foto. Pochi gli accessori, solo una collanina molto sottile che decora la scollatura generosa della Guaccero. Una canottiera nera con bretelline sottili che risalta il décolleté creando un interessante vedo e non vedo apprezzato sul social, tant’è che i commenti sono veramente tanti. Ad inviarle i commenti sono soprattutto le donne, a dimostrazione di come Bianca Guaccero riesca ad entrare nel cuore della gente con il suo modo di essere, così spontaneo e caloroso.

LEGGI ANCHE ->Mara Venier lutto | ‘Ora come farò senza te’ | il post di dolore | FOTO

Countdown per Bianca Guaccero

Vai su successivo per vedere altre foto di Bianca

La bellissima conduttrice fa il conto alla rovescia, impaziente di tornare in TV con il suo Detto Fatto, il programma contenitore ereditato da Caterina Balivo che propone ai telespettatori numerosi tutorial, dal beauty al giardinaggio, cucina e moda. Insomma, un programma utile per apprendere sempre qualcosa di nuovo e curioso. Il format è molto seguito ed ha consacrato Bianca Guaccero anche come conduttrice: attrice affermata e di successo, vantava già da prima qualche ruolo come conduttrice magari di serate eventi, ma l’esperienza Detto Fatto l’ha veramente proiettata in questo mondo della conduzione dove peraltro la stessa da subito si muoveva egregiamente. Genuina e spontanea, è molto amata dal pubblico del piccolo schermo che si reputa soddisfatta dal ritorno in TV su Rai Due della Guaccero e la attende con ansia la prossima settimana.

LEGGI ANCHE -> Si accascia in stazione davanti ai pendolari: ragazzo muore stroncato da un malore

Capelli lunghi addio! Un bob medio-lungo conferisce alla bellissima pugliese un tocco più sexy, una perfetta femme fatale. Si sa, la voglia di cambiamento parte dai capelli, chissà quali altre novità sono in arrivo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.