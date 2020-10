Carolina Casiraghi strepitosa, il micro intimo non lascia spazio all’immaginazione – FOTO

Carolina Casiraghi sfoggia un intimo strepitoso, il web impazzisce e volano commenti provocanti sul suo profilo Instagram

Chi ancora non conosce Carolina Casiraghi dovrebbe sbirciare il suo profilo Instagram: un concentrato di energia e sensualità. Non possono mancare foto sexy e in intimo, i suoi outfit e le sue pose provocano il web. La bella bionda si definisce un’imprenditrice e la moda è la sua più grande passione. Per la Casiraghi non esistono mezze misure, esprimersi e dare sfogo alle proprie idee è ciò che conta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Grande Fratello Vip, anticipazioni 19 ottobre: scontri, baci e nuovi ingressi

Carolina Casiraghi in intimo, cosa desiderare di più?