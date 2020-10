Caroline Receveur è un sogno in intimo, la bellezza in persona. Unica – FOTO

Caroline Receveur sfoggia un intimo nero in una foto su Instagram. La bionda conquista il web con la sua bellezza unica

Non tutti sanno chi è Caroline Receveur seguita su Instagram da quasi 4 milioni di followers. Di una bellezza stratosferica, la donna è una fashion blogger e attrice francese che è riuscita, attraverso alcune apparizioni in programmi televisivi e grazie al suo blog di moda, ad acquisire notorietà in tutto il mondo. Oggi la star è anche una moglie e una mamma meravigliosa.

Caroline Receveur, la posa elegante in intimo nero