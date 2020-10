Zodiaco, chi risparmia di più? I segni delle donne e il loro rapporto con i soldi

C’è chi ama sperperare i propri soldi, chi li gestisce in maniera accurata e chi ancora è fin troppo ossessionato dal risparmio: scopriamo qual è il rapporto dei segni zodiacali con il denaro

La gestione dei proprio soldi è una cosa molto personale che pero’ può andare a influire anche nel rapporto con le altre persone. C’è chi è maniacale nella loro gestione tanto da non voler spendere neanche una banalissima cifra per cose superflue. Chi invece, al contrario, non riesce a contenersi e sperpera soldi in maniera fin troppo esagerata. Altri riescono a mantenere un perfetto equilibrio. Scopriamo analizzando i segni zodiacali delle donne, qual è il loro rapporto con il denaro.

I segni zodiacali e il loro rapporto con il denaro

Tra i segni che non hanno di certo un buon rapporto con il risparmio troviamo il Sagittario, sempre disposto a pagare per tutti. Se una persona amata si trova in difficoltà non ci penserà molto prima di intervenire economicamente. Lo stesso vale per l’Acquario che ama vedere le persone che lo circondano felici. Per questo non aspetta che ci siano occasioni speciali per fare regali, non si tira mai indietro quando si tratta di spendere soldi per gli altri. Poi c’è il segno del Leone che, essendo anche molto indipendente, non ama gli stereotipi. Potrebbe capitare che una donna Leone decida di pagare totalmente il conto al suo partner, senza voler sentire ragioni a riguardo. Lo stesso vale per la Bilancia, che ama compiere gesti per chi le sta attorno e in un gruppo è sempre la prima a offrirsi per pagare.

L’Ariete è oculata quando serve e spendacciona quando si trova in situazioni in cui si sente libera di farlo. Un viaggio, Natale, un’occasione speciale. Non metterà un freno alle sue spese, sebbene non si comporti così tutto l’anno. Potremmo dire lo stesso dello Scorpione che sa quando trattenersi e quando invece lasciarsi andare. Tanto brava a risparmiare quanto a spendere soldi se l’occasione lo richiede. Poi c’è il segno dei Gemelli, particolarmente attento a non esagerare. Si pianifica il proprio budget che non deve essere necessariamente tirato. L’importante è che non oltrepassi la cifra stabilita.

Parlando invece di segni zodiacali con una certa ossessione verso il risparmio troveremo i Pesci e il Toro. Se pero’ i primi cercano di non spendere soldi superficialmente e stanno molto attenti alla loro gestione, il Toro invece non ama sperperarli ma lavorando duramente si sente di voler evadere ogni tanto concedendosi dei doni di lusso.

Infine troviamo il Capricorno, il Cancro e la Vergine. Questi tre ottengono un posto sul podio dei più tirchi, che non amano spendere soldi, per se stessi e neanche per le altre persone. Lo fanno solo se strettamente necessario. Risparmiano fino all’osso e se qualcuno volesse affidare la propria gestione del denaro a qualcuno, loro sarebbero le persone ideali.

