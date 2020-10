Chiara Carcano, sensualissima, cammina per la città parlando di amore: i discorsi di coppia con le amiche

Chiara Carcano, sempre bellissima col suo sexy abitino nero, passeggia per la città insieme alle amiche. L’argomento del giorno? L’amore! L’influencer si confronta con le altre ragazze in merito a temi scottanti: quale sia il posto più strano in cui l’abbiano fatto, come capire se una relazione è seria o meno, come comportarsi sui social quando si è in due.

La simpatica scenetta rientra nell’ambito del blog “Così fan tutte 3“.

LEGGI ANCHE> Chiara Carcano, la FOTO in centro a Milano, sexy e raggiante l’outfit

Chiara Carcano e il blog “Così fan tutte”

“Così fan tutte” è un progetto che coinvolge tre influencer: Chiara Carcano, nota postina di “C’è posta per te“, Arianna Bertoncelli e Alessandra Gallocchio. Il loro blog, nella scorsa estate, ha avuto anche uno spazio radiofonico all’interno di Radio 105, dal titolo “Così fan tutte a 105“: le tre influencer hanno animato gli appuntamenti estivi affianco al conduttore Niccolò Torielli.

“So che per molti l’idea di alzarsi sempre felici potrebbe essere un’utopia, ma per me questa non è un’illusione” – queste sono le parole con cui Chiara Carcano riassume l’obbiettivo del suo blog: aiutare le donne a raggiungere la loro “piccola felicità quotidiana“, nella consapevolezza di dover affrontare giorni più difficili di altri, in cui è necessario trovare dentro di sé la forza.

L’invito che Chiara Carcano rivolge alle donne è quello di essere sempre le protagoniste assolute della loro vita. Ad affiancarla in questa attività, ci sono due validissime “alleate”: Arianna Bertoncelli, giornalista pubblicista e inviata di Today.it, e Alessandra Gallocchio, legata alla “nightlife” e all’organizzazione di diversi eventi e format.

Il trio ha inoltre creato un proprio brand di gioielli, ed è anche molto attivo per quel che riguarda l’aspetto dei social: con video Instagram simpatici e travolgenti, le tre influencer trasportano il pubblico nelle loro questioni d’amore, e dimostrano quanto sia bello vivere con leggerezza e spontaneità ogni singolo istante.

LEGGI ANCHE> Chiara Carcano distesa sul muretto, magliettina cortissima e fisico da urlo: unica FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter