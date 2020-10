Coppie felici, qual è il segreto per una relazione perfetta

Qual è il segreto delle coppie felici e che durano a lungo? Oggi vi diamo qualche consiglio per una relazione perfetta

Esistono le coppie perfette? Questa è la domanda che molti si pongono quando si trovano ad affrontare discussioni e litigi in una relazione. Ci sono alcune persone che riescono a trovare il giusto equilibrio, ma da cosa dipende la felicità in una coppia? Qual è il segreto? . Alcune relazioni sembrano essere in un’atmosfera magica ma una cosa è certa: non esiste la coppia perfetta. Ogni rapporto è speciale a modo suo, si può però migliorare sotto certi aspetti. Ecco alcuni consigli per capire i propri sbagli e cercare complicità e armonia

Qual è il segreto delle coppie felici?

Sono molte le coppie che soprattutto in determinati periodi hanno bisogno di trovare il giusto equilibrio e la complicità. Molti articoli hanno affrontato l’argomento tra quelli più interessanti c’è quello sulla rivista accademica Journal of Personality nell’agosto 2019. È il frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori dei dipartimenti di psicologia della McGill e della Concordia University di Montreal. Gli esperti hanno esaminato 153 coppie per un anno, esplorando come la motivazione individuale influisse sul benessere del singolo, sul successo professionale e sulla soddisfazione di entrambi. In più hanno indagato il ruolo di mediazione degli obiettivi condivisi all’interno della coppia. Gli studiosi hanno osservato che le motivazioni relazionali del singolo si accompagnano al successo nel raggiungimento degli obiettivi, sia personali che comuni. A sua volta questo determinava un aumento del benessere soggettivo e della soddisfazione nei confronti della relazione. La condivisione di obiettivi comuni accresce la motivazione autonoma, il benessere individuale, il successo e l’appagamento di entrambi.

Sostenersi, incoraggiarsi, dare consigli e assecondarsi è ciò che rende una coppia equilibrata. Essere felici con il proprio partner è quello che rende il rapporto unico.

