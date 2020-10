Coronavirus- Conte chiede aiuto ai Ferragnez

Dopo il nuovo Dpcm, il Premier, Giuseppe Conte ha telefonato ai Ferragnez per chiedergli di collaborare esortando i giovani a rispettare le norme restrittive.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver varato il nuovo Dpcm, ha deciso di chiedere aiuto ad una delle coppie più influenti sui social. L’appello è rivolto principalmente ai giovani, considerati la categoria più esposta in questo particolare momento storico che sta vivendo il nostro paese. I Ferragnez infatti, hanno un grande potere influente soprattutto sui giovani e il Premier lo sa bene. Spera che questi possano aiutarlo a diffondere un po’ di consapevolezza e concretezza sulla realtà che stiamo vivendo. Spera che possano riuscire mettere in guardia quella categoria di persone che, forse, ha ancora troppa poca coscienza del reale pericolo che sta affliggendo l’intera nazione.

I Ferragnez e la lotta contro la pandemia

Come forse non tutti sanno, Chiara Ferragni e suo marito, Fedez, hanno già avuto un ruolo determinante durante i mesi del lockdown. Oltre che mostrarsi come esempio verso tutti i loro followers, sono anche riusciti a raccogliere 3,8 milioni di euro per poter creare un intero reparto di terapia intensiva in tempi record, a Rho fiera, Milano.

Visto il grande successo ottenuto da questo particolare episodio, il Presidente del Consiglio ha ben pensato che, forse, la coppia italiana più in voga, potrebbe essere utile anche questa volta, proprio per evitare che si ripeta una situazione simile a quella da poco passata (anche se sembra molto lontana).

A tenere il discorso è Fedez che nelle sue storie racconta la strana telefonata che lui e la moglie hanno ricevuto. Poi invita i giovani ad indossare la mascherina.

“Ragazzi, ci troviamo in una situazione molto molto delicata,l’Italia non si può permettere in maniera assoluta un nuovo lockdown”. Poi continua “il futuro è nelle mani della responsabilità individuale di tutti noi e con un semplice gesto potremmo evitare lo scenario più brutto dei mesi scorsi: mi raccomando, ragazzi utilizzate la mascherina”.

