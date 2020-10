Diletta Leotta, décolleté e lato B | Prende un caffè e fa sognare – FOTO

Diletta Leotta lascia a bocca aperta i suoi numerosissimi fan pubblicando nuovi contenuti tramite il proprio profilo Instagram

Diletta Leotta si gusta un buon caffè in una foto pubblicata all’interno di una storia del proprio profilo Instagram. “It’s coffee time“, cioè “È tempo di un caffè“, si legge nell’immagine. Nello scatto però a risaltare non è tanto la tazzina, quanto la sua indiscutibile bellezza e il suo décolleté da urlo.

Allo stesso modo nella storia che si può visualizzare subito dopo, i fan della bravissima conduttrice di DAZN non che rimanere meravigliati di fronte al perfetto lato B della ragazza. Nel video in questione la giornalista di Catania pubblicizza la giacca di una marca di abbigliamento e viene filmata di spalle mentre prende alcuni oggetti prima di uscire di casa.

Diletta Leotta lato B da togliere il fiato – FOTO

La si vede (nella storia Instagram del suo profilo, disponibile per 24 ore) prendere il cellulare, degli appunti e ovviamente la giacca. Per fare questo, la presentatrice cammina verso il portone e la telecamera inquadra il suo splendido lato B. La donna indossa una canotta che lascia scoperta in parte la sua schiena e un paio di jeans piuttosto attillati. Social, ma non solo. Diletta fa parlare di sé per il gossip.

Infatti, dopo la storia d’amore naufragata con Daniele Scardina, ecco partire indiscrezioni su un presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia si tratterebbe di una voce infondata, smentita da entrambe le parti. Chissà se invece si rivelerà avere un qualche fondamento la voce che accosta la conduttrice a Marco Valta, imprenditore italiano ex fidanzato di Anna Safroncik.

