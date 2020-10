Da Elisabetta Canalis arrivano delle immagini pazzesche. L’attrice gira per Los Angeles a tarda notte e si fa vedere così, sensazionale.

Visualizza questo post su Instagram 📸 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 19 Ott 2020 alle ore 3:10 PDT

Ha compiuto 42 anni a settembre, Elisabetta Canalis. Ma l’impressione che tutti i suoi ammiratori hanno è che in realtà siano 24. E la convinzione che bisognerebbe invertire le cifre della sua età anagrafica arrivano dai tanti scatti che lei stessa pubblica sul suo profilo personale Instagram.

Molto seguita sui social, la ex velina continua a stupire per la perfezione del suo fisico. Da sempre lei mangia sano e si allena il giusto. E tutto questo è diventato nel tempo una piacevole abitudine alla quale non si può rinunciare. Per questo poi Elisabetta risulta essere così bella. Prendersi cura di sé porta a questi risultati, fino al punto da non avere praticamente età. Ammiratela nella pagina seguente.

Elisabetta Canalis, perfezione made in LA