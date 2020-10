Fabrizio Corona e il VIDEO dopo “non è la d’Urso”. Gli insulti a Nina

L’ex paparazzo Fabrizio Corona dopo la partecipazione al programma “Live – Non è la D’Urso” si sfoga sui social “Ma chi è oggi VERO in questo Paese?”

Nina Moric di nuovo contro Fabrizio Corona. Fabrizio Corona ieri era ospite in collegamento al programma “Live – Non è la D’Urso” per parlare della vicenda con la ex moglie Nina Moric e del suo stato di salute dopo aver contratto il Covid.

Corona sbrocca parlando dell’ex moglie che solo pochi giorni fa aveva pubblicato un audio choc in cui si sentiva Corona minacciarla di morte. Accuse pesantissime da cui l’ex paparazzo dei vip ha cercato di difendersi spiegando come tutti, stampa e avvocati, compresi abbiamo esagerato. “C’è un limite a riportare le cose online” dice Corona riferendosi a quanto pubblicato sui giornali nei giorni scorsi.

Sempre nei giorni scorsi, in un’altra denuncia invece per violenza privata, si legge che Nina Moric avrebbe ricevuto una telefonata dal figlio Carlos che le chiedeva aiuto, lamentando il fatto che il padre gli somministrerebbe arbitrariamente psicofarmaci in dose non prescritta. Circostanza che poi lo stesso ragazzo ha smentito pubblicamente in un video condiviso su sulla pagina Instagram.

Poi però Barbara d’Urso chiede a Corona come sta, visto che l’ex paparazzo è positivo al Covid-19 e attualmente quindi in isolamento. “Sto bene, dico una cosa ma non devo essere d’esempio: ho avuto il Covid seriamente, avevo le gambe congelate, fortissimi dolori al petto e mal di gola incredibile, mangiavo gelati e non sentivo il sapore del gelato. È come se ti sentissi una malattia dentro, mi sono allenato col Covid, oggi sto meglio, mi è passata la febbre, ma è una roba impressionante, senti di avere una malattia nel corpo, ho avuto tante volte la febbre, ma questa volta è diverso”.

Corona come abbiamo detto è in isolamento e tra le restrizioni di chi è malato c’è l’obbligo di non avere contatti con altre persone proprio per evitare i contagi, ma secondo la Moric, lui avrebbe chiesto al figlio Carlos di andare a casa sua. Quindi nuovi motivi di litigio tra i due.

“Fabrizio Corona, positivo al coronavirus, ha invitato Carlos a casa senza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo stories su Instagram. Fabrizio non solo non rispetta le norme sulla quarantena ma anche la salute di mio figlio e di tutti coloro che entrano in contatto con lui. È per uomini come Corona che il virus si diffonde seminando anche la morte“, ha scritto Nina in una storia su Instagram. Fabrizio infatti ha invitato il figlio a casa senza dire nulla alla madre, così la donna ha chiamato la polizia che però, ha spiegato, non è riuscita ad aiutarla.

Corona, “Non critico la scelta di Mediaset, forse il mio messaggio era troppo forte”