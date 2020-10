Federica Pacela, il VIDEO in spiaggia è irresistibile: il lato B è ipnotico

Federica Pacela, come ormai ogni lunedì, fa impazzire i suoi fan e tutta la community di Instagram: il video mette il lato B in primo piano

I post su Instagram di Federica Pacela fanno sempre più furore. La 34enne modella e influencer è probabilmente la vera rivelazione di questo 2020 sui social network, dove guadagna sempre più ammiratori ogni giorno che passa. Federica ha già sfilato ripetutamente per marchi importanti, prestando il suo volto a grandi campagne pubblicitarie. Su Instagram, ha trovato forse la sua dimensione definitiva. Il suo fisico prorompente rende impossibile restarle indifferenti e lei ci mette sempre del suo con un tocco assolutamente malizioso e irresistibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Pacela, “Quanto vi piace il mio completino?”: fan in delirio – FOTO

Federica Pacela, l’appuntamento del lunedì è imperdibile: guardate che fisico

Curve da panico che esaltano il suo fascino ed esaltano anche i followers, ormai in delirio ad ogni nuovo post. Che si tratti di foto o video, Federica ogni volta fa davvero esplodere la rete. In particolar modo il lunedì, dove ha creato una sorta di appuntamento fisso con i suoi fan. Un appuntamento imperdibile e dal nome che è tutto un programma. Il ‘culedì’, come lo chiama lei, è dedicato nello specifico al suo super lato B, ormai diventato una sorta di oggetto di culto. Basta guardare il post di oggi, un breve video in cui Federica, di spalle, cammina in spiaggia, mettendolo in mostra e mandando tutti in delirio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Pacela, curve prorompenti in costume: davanti e dietro è uno spettacolo – FOTO

Non sorprenda il fatto che la stupenda Federica sia ancora in spiaggia e in costume. Vive infatti da tempo tra l’Italia e le Isole Canarie. Dove in questo periodo dell’anno è ancora possibile godersi sole e mare, viste le temperature più che miti. Una vera fortuna per tutti i suoi ammiratori, che possono continuare a godersi la vista di lei e delle sue curve esagerate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.