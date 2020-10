Francesca Ferragni in bikini, apprezza anche Chiara, che schianto-FOTO

La famiglia Ferragni in vacanza a Courmayeur, le sorelle si mettono in costume e sfoggiano i loro fisici atletici

Visualizza questo post su Instagram Morning shine ☀️ Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 18 Ott 2020 alle ore 2:10 PDT

Francesca Ferragni stupenda in bikini sulle alture di Courmayeur, la sorella più grande di Chiara sfoggia un fisico atletico e perfetto. Con lei anche il fidanzato e le sorelle. La famiglia alloggia all’Auberge de La Maison, uno degli alberghi più belli e lussuosi della località montanara. Nelle loro foto appaiono scorci della bellissima location, tra spa con piscina incantevole, piscina all’aperto, lo chalet in legno e gli animali che pascolano intorno all’albergo. Davvero un sogno lontano dalla città frenetica.

Le sorelle Ferragni splendide anche in montagna

Visualizza questo post su Instagram Sisters 💕@chiaraferragnicollection #gifted Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 17 Ott 2020 alle ore 9:31 PDT

Anche Chiara condivide scatti bellissimi in mezzo al verde, circondata dagli animali e sopratutto con il figlio Leone. Come sempre il bambino è il protagonista della giornate della famiglia Ferragni-Lucia. L’ultima gag divertente del bambino è stato non dare un pò della sua pasta alla mamma che gliela chiedeva. Il bambino infatti ha risposto “è di leo è di leo” quando la mamma gli chiedeva se poteva averne un assaggio.

Le tre sorelle hanno sfoggiato come sempre look alla moda, in particolare hanno mostrato sciarpe e maglioni della collezione di Chiara Ferragni sui color bianco e rosa. Anche Valentina Ferragni era presente con il fidanzato Luca Vezil e il cane Pablo. Anche lei ha condiviso foto splendide del soggiorno a Courmayeur, come sempre con look raffinati e alla moda.

Visualizza questo post su Instagram Aperitivo 🍷 @aubergedelamaison #courmayeur #supplied #alpi Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 17 Ott 2020 alle ore 2:31 PDT

I commenti per le sorelle sono positivi come sempre, in molti apprezzano i loro scatti e i loro look anche se ci sono anche gli utenti che criticano, chiedendo se le pellicce che indossano sono vere o finte. E accusando di conseguenze di uccidere animali solo per vanità. Insomma come sempre ottengono consensi e non dal popolo del web.

