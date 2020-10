Gemma Galgani lascia Uomini e Donne durante la registrazione di ieri. La dama torinese, pare che non sopporti più l’atteggiamento di Tina Cipollari nel programma

Gemma Galgani è arrivata al punto di non ritorno, ieri domenica 18 ottobre durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne. Lei e Tina Cipollari, che sono perennemente in guerra, hanno avuto l’ennesimo battibecco. Dopo alcune frasi che l’opinionista avrebbe detto alla dama torinese, Gemma ha preso la decisione di lasciare la trasmissione, spiegando poi le sue motivazioni a Maria De Filippi. Le anticipazioni sono state fornite da “Il Vicolo delle News”, che hanno rivelato che Gemma non è entrata in studio alla fine della registrazione.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne durante la puntata: scontro con Tina Cipollari

Gemma e Tina sono sempre state in guerra in questi anni che sono state insieme nel programma, ma l’ultima ha portato la dama torinese davvero al limite della sopportazione. Mentre in studio si stava trattando la storia di Nicola, il giovane cavaliere del parterre, è stata fatta scendere dalle scale una nuova ragazza a corteggiarla. Evelin si è presentata dicendo di essere una pescivendola. Dopo queste parole, Tina ha detto che anche Gemma se ne intendeva di pesci. Questo ha fatto scattare Gemma che ha inveito contro l’opinionista.

Tina, arrabbiata, durante il ballo ha detto frasi irripetibili a Gemma, che avrebbero portato la dama a correre fuori dallo studio in lacrime. Dopo un po’ è rientrata, disperata e piangendo ha detto a Maria di non poter più sopportare i comportamenti di Tina e poi è andata nuovamente via. Non era mai successo. Tornerà o è un addio definitivo?