Guenda Goria parla apertamente del rapporto con la madre Maria Teresa, spiegando il senso dell’abbandono vissuto a 17 anni

Maria Teresa Ruta, salva dal televoto che la vedeva coinvolta questa sera, è stata protagonista di un momento toccante: Alfonso Signorini le ha mostrato un video in cui la figlia, Guenda Goria, riassumeva il suo pensiero su di lei, come donna e come madre.

Dalle parole della giovane, si evince il profondo senso di abbandono provato a 17 anni, quando la madre ha lasciato lei e il fratello per andare a vivere con il compagno Roberto.

Guenda rimprovera la madre: “Da figlia non ti ho capita”