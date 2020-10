Gf Vip, scontro in diretta tra Franceska Pepe e Andrea Zelletta – VIDEO

Franceska Pepe ritorna nella casa del Gf Vip per chiarirsi con Andrea Zelletta: l’acceso confronto

Franceska Pepe rientra nella casa del Gif Vip, a seguito del litigio avvenuto la settimana scorsa con Andrea Zelletta. Ad accendere il tutto, è stato l’appellativo “comodino” che la Pepe ha rivolto all’ex tronista, proprio per il suo essere “anonimo” nelle dinamiche del gioco. Quest’ultimo, adirato per il termine, ha insultato pesantemente Francesca: “Sei una falsa, una sfigata!“.

Questa sera, in diretta, i due si confronteranno per chiarirsi.

Franceska Pepe e Andrea Zelletta: l’acceso confronto