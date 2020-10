Grande Fratello Vip, svelato il cachet di Elisabetta Gregoraci: è polemica. Sui social sono partite le discussioni riguardo ai soldi che stanno percependo i nostri vip per stare nella casa

Elisabetta Gregoraci è uno dei concorrenti più discussi di questo Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore gira la voce che percepisca 15mila euro a settimana per stare nella casa, forse il cachet più in alto in assoluto di questa edizione. Ha detto più volte di essere stata a lungo corteggiata dai reality e di non aver mai partecipato perché, avendo un figlio, non se la sentiva di lasciarlo solo. E lei non pensava di essere portata per fare esperienze come queste. Quest’anno invece ha finalmente accettato la proposta di Signorini e tutti si aspettavano che, alle spalle di questa richiesta, ci fosse un cachet sostanzioso. D’altronde, è pur sempre la ex di Flavio Briatore!

Elisabetta Gregoraci e il cachet che percepisce per stare nel Grande Fratello Vip: partono le polemiche sui social

Sui social sono partite le polemiche perché in molti non percepiscano che Elisabetta possa avere tutti questi soldi per stare nella casa, dal momento che non sta dando il contributo che tutti si aspettavano. Al contrario, pare che Tommaso Zorzi percepisca solo 3mila euro (il cachet più basso) e nonostante questo sta mandando avanti il programma in maniera magistrale, inventandosi sempre cose per tenere alta l’attenzione dei telespettatori. Sarebbe proprio questa la polemica partita nelle ultime ore su Twitter. Intanto, la coppia Pretelli – Gregoraci continua a non esistere, nonostante abbiano tantissimi fans – autori del programma compresi – che vorrebbero vederli insieme.

Questo sembra difficile dal momento che Elisabetta, a quanto pare, ha qualcuno che la sta aspettando fuori.