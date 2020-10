Grande Fratello, Gregoraci rivela a chi sono rivolti i segnali misteriosi

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rivela a chi sono rivolti i segnali misteriosi. Durante la puntata di questa sera Signorini ha chiesto alla conduttrice cosa significa il momento in cui si batte la mano sul petto

Stasera al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha messo alle strette Elisabetta Gregoraci. In questi giorni si è parlato molto di questo famoso fidanzato che sta fuori, anche per rispetto di Pierpaolo Pretelli che è nella casa e si sta lentamente innamorando della conduttrice. Nelle ultime ore sono uscite diverse prove, sia su Piero del gruppo Il Volo che su Stefano Coletti, ex pilota di Formula Uno. Alfonso le ha fatto vedere una clip con le numerose volte in cui si tocca il petto, mentre parla con Pierpaolo. La sua risposta ha spiazzato veramente tutti.

Elisabetta Gregoraci rivela al Grande Fratello Vip: “I segnali misteriosi sono rivolti alle mie amiche”

“Sì, è un segnale, ma è per il mio gruppo di amici. Una cosa nostra” la risposta non ha soddisfatto conduttore e opinionisti, che le hanno fatto notare che si tocca il petto sempre quando si tratta di cose d’amore, come oggi quando è arrivato l’aereo dal suo spasimante.

