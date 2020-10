Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck crolla nella casa: lacrime e paura. Oggi la Contessa è crollata pensando a sua figlia Giada di cui non ha notizie da quando è entrata

Patrizia De Blanck oggi si è svegliata di cattivo umore, nella casa del Grande Fratello Vip. Sono un po’ di giorni in realtà che è giù di morale, dorme spesso e sembra non avere più tutto quell’entusiasmo che aveva quando è entrata nella casa. La mancanza dei suoi cari comincia a farsi sentire e lei è una delle poche che non ha ancora ricevuto una sorpresa da parte della famiglia, in particolar modo da parte di sua figlia Giada che non ha ancora avuto modo di sentire e di vedere da quando è cominciata questa esperienza nella casa più spiata d’Italia più di un mese fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck piange in giardino: “Non so come sta Giada”

Stamattina nella casa sono arrivati diversi aerei da parte delle famiglie e dei fans di alcuni concorrenti, e questo ha messo Patrizia di cattivo umore perché da parte di sua figlia Giada non è arrivato niente. Infatti è scoppiata in lacrime e si è arrabbiata con gli autori del programma perché continuano a rimandare il momento in cui le faranno sapere qualcosa della figlia, e fino ad ora non ha ancora saputo nulla. Dopo, una volta calmata, ha raggiunto i raggiunto i ragazzi a pranzo e si è sfogata con loro. “Scusate, non voglio fare quella che piange, ma sono arrivati tutti aerei stupidi e neanche uno da parte di mia figlia”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

A quel punto è intervenuta la Gregoraci che ha specificato che gli aerei vengono da parte delle persone e non degli autori.