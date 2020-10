Grave lutto per Robert Redford: il figlio dell’attore, James, è morto a soli 58 anni. Era malato di cancro.

Gravissimo lutto per Robert Redford. L’attore di Hollywood ha perso il figlio James, morto a soli 58 anni. Da due anni lottava contro il cancro. Per Robert Redford si tratta del secondo lutto.

Prima di James, l’attore aveva perso un altro figlio. Nel 1959 aveva perso il figlio di pochi mesi. Oggi, purtroppo, il secondo, tragico lutto. James e Robert avevano anche lavorato insieme condividendo l’amore per il cinema. Ad annunciare la morte di James è stata la moglie con un toccante messaggio su Instagram.

James Redford è nato dal primo matrimonio di Robert Redford con Lola Van Wagenen, Jamie ha due fratelli minori, Amy Redford e Shauna Redford. Scott, il primogenito dell’attore, è morto nel 1959 dopo pochi mesi. James era un apprezzato documentarista, sceneggiatore e regista di film come “Resilience” e con il padre aveva fondato il Redford Center con cui produceva documentari di denuncia sociale. Nel 1993 James Redford affrontò per due volte il trapianto di fegato e nell’ultimo periodo contro i negazionisti del Covid.

Su Twitter, la moglie di Robert Redford, Kylie, ha scritto: «James è morto oggi, noi abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima e incisiva ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32 anni io gli sono soprattutto grata per i due spettacolari figli che abbiamo cresciuto insieme. Non so come avremmo fatto senza di loro negli ultimi due anni».

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04

— kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020