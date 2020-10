Edoardo si chiama il figlio di uno dei presentatori più amati della televisione, è un uomo riservato ma capiamo di chi si tratta

Edoardo Scotti, il figlio del noto presentatore Gerry Scotti. Il giovane è classe 1992 e nato a Milano dai genitori Gerry Scotti e Patrizia Grosso, i due hanno divorziato da molti anni ormai. Edoardo è sempre stato interessato allo spettacolo ma in particolare apprezza il cinema. Comincia il suo percorso di studi frequentando l’American School di Milano e prosegue con gli studi universitari presso la Cattolica del Sacro Cuore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Joe Bastianich parla dell’ultimo incontro con Nadia Toffa

Edoardo Scotti vita privata e carriera

Edoardo si trasferisca a Los Angeles alla ricerca di una carriera promettente nel cinema. Diventa quindi regista nel luogo più importante per il cinema americano, sembra essersi affermato anche con una posizione positiva lì in America. Nel 2015 torna in Italia per partecipare come inviato al programma condotto dal padre, Lo Show dei record. Roberto Cenci ha voluto fortemente il giovane, con il quale aveva già lavorato in precedenza sempre per lo stesso programma.

Chiaramente la presenza nel programma del padre aveva creato molte critiche da parte del pubblico e non solo. Si accusava Gerry Scotti di aver fatto giocare facile il figlio, ma il conduttore non ha tardato a spiegare che a volere il figlio è stato il regista Cenci. Ad oggi Edoardo continua la sua carriera come regista. Nella sua vita privata è sposato con Ginevra Viola dalla quale attende una bambina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Giorgia Palmas, Filippo Magnini e la loro creatura, un quadretto dolcissimo – FOTO

A rendere nota la lieta notizia è stato proprio Gerry Scotti con grande entusiasmo, durante il programma di Silvia Toffanin, Verissimo. Per il conduttore è la prima volta come nonno, per lui è un sogno che si avvera. Spera però di avere tanti altri nipotini dato che lui è figlio unico e anche Edoardo, spera di avere una famiglia più numerosa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.