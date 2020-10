La famiglia di Ilary Blasi e Francesco Totti si allarga: Donna Paola, la gatta di famiglia, ha partorito. Nati i cuccioli e c’è una sorpresa.

La famiglia di Ilary Blasi e Francesco Totti si è ufficialmente allargata. Nessun quarto figlio in arrivo per la coppia che ha già tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, ma ben sei nipotini. Donna Paola, la gatta di famiglia, ha partorito mettendo al mondo ben sei cuccioli. A documentare il parto in diretta mostrando prima Donna Paola con le contrazioni e poi i cuccioli appena nati è stata Ilary che, su Instagram, ha pubblicato una serie di emozionanti storie mostrando anche il marito Francesco Totti, incantato di fronte allo spettacolo della natura.

Donna Paola, una gatta senza pelo, è non solo diventata mamma, ma ha anche sorpreso Ilary e Totti. I sei cuccioli, infatti, hanno decisamente preso dal papà e la sorpresa ha spiazzata la Blasi.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la sorpresa di Donna Paola e dei suoi cuccioli

Dopo il lutto per la scomparsa di Enzo Totti, il padre di Francesco, in casa dell’ex capitano della Roma è tornato il sorriso grazie a Donna Paola. La gatta senza pelo che ha voluto fortemente Ilary Blasi ha partorito mettendo al mondo ben sei cuccioli. Pur essendo senza pelo, Donna Paola ha partorito sei cuccioli con il pelo.

La colpa è del papà, un gatto bianco e nero con il pelo che Ilary ha mostrato ai suoi followers condividendo una storia registrata lo scorso agosto. Ilary, poi, ha anche pubblicato un video in cui mostra il marito Francesco mentre osserva Donna Paola che allatta i suoi cuccioli. La Blasi conclude così le sue storie lasciandosi andare anche ad una battuta. «Hai visto ti ha ascoltato te ne ha fatti sei, tu ne volevi cinque», dice Ilary mentre Totti resta in silenzio.

I sei tenerissimi cuccioli resteranno a vivere con Ilary, Francesco Totti, i loro figli insieme a Donna Paola o troveranno un’altra casa? Dopo giorni di silenzio social per il lutto, Ilary Blasi è tornata sui social mostrando il miracolo della vita condividendo le immagini del parto della sua adorata Donna Paola.

