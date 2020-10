Joe Bastianich parla dell’ultimo incontro con Nadia Toffa

Bastianich si è raccontato in un’intervista e ha parlato anche dell’ultimo incontro avuto con Nadia Toffa

In un’intervista Joe Bastianich ha parlato di molti argomenti, tra cui la situazione del covid-19, Masterchef e Italia’s Got Talent. Però ha anche parlato di Nadia Toffa, e del loro ultimo incontro. Il ristoratore sta attraversando un periodo difficile per i suoi ristoranti che sono piegati dal coronavirus.

Lui viaggia spesso tra New York, Los Angeles e Milano, ma anche questo per il covid-19 è diventato difficile. Ciò che però ha colpito ed emozionato di più, sono state le parole dette su Nadia Toffa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Frode e prostituzione: arrestate 13 persone, indagate in 27, anche 5 avvocati

L’ultimo incontro avvenuto con Nadia Toffa

La conduttrice si è spenta a Brescia nel 2019 dopo una battaglia contro un tumore molto grave. Lei ha sempre parlato della malattia in modo positivo e ispirante, aveva sempre il sorriso nonostante tutto. Era conosciuta e amata da tutti nell’ambiente e anche fuori. In molti hanno speso parole toccanti nei suoi confronti.

Anche Bastianich ha voluto dunque ricordare l’amica. Parla di lei come di una complice per molte cose fatte insieme. Il ristoratore racconta poi di averla vista pochi giorni prima che mancasse, di lei dice che in quel periodo voleva esprimere tutta se stessa ma sapeva di non avere più tempo. Anche lei aveva speso parole su Joe e la loro amicizia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Carolina Casiraghi strepitosa, il micro intimo non lascia spazio all’immaginazione – FOTO

In particolare aveva fatto un discorso generale sull’amicizia fra uomo e donna e donna e donna, per sfatare il mito che tra questi due non ci possa essere un’amicizia vera e sincera a causa dei pregiudizi imposti dalla società. Come sempre Nadia aveva da insegnare a tutti quanti una lezione importante sulla vita, e come ogni volta lo faceva con il sorriso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.