Justine Mattera in camera, body in pizzo, fan in delirio: stupenda – FOTO

Scatto “bollente” casalingo per l’attrice mozzafiato Justine Mattera, con intimo da favola in dosso, come non l’avete mai vista prima

Ancora un “colpo” di sensualità nel “cassetto” dei sogni proibiti di Justine Mattera, la seducente attrice e showgirl, molto nota in ambito internazionale.

La sua fama raggiunge livelli stratosferici, di “pura” attenzione mediatica. Justine è una splendida donna, nata sotto le “spoglie” della ridente città americana di Rockville, ma ben presto acquisisce la cittadinanza italiana. Si stabilisce dunque nel Belpaese dove decide di convivere con Fabrizio Cassata, imprenditore sportivo di successo, insieme al quale mette alla “luce” due bellissimi figli, Vivienne e Vincent.

La seduzione diventa da lì a poco, il “cavallo di battaglia” dei suoi successi futuri, che la incoronano come una delle personalità femminili più desiderate dal pubblico, sul grande schermo. La sua carriera inizia subito in discesa, con uno show “varietà” con il conduttore Paolo Limiti, Ci Vediamo in Tv.

Partecipa in qualità di concorrente de La Fattoria, su Canale 5, dove inizia a dare spettacolo tra i partecipanti. In questa circostanza non perde occasione di mostrare la sua infinita bellezza, in diretta televisiva. E State Con Noi in Tv e Musical! Award, le altre due “gioie” televisive che segnano il passo decisivo verso la vetta della classifica tra le showgirl più amate dal pubblico.

Justine Mattera da brividi: “Buon inizio settimana così…”

L’intraprendenza e la voglia di aumentare la popolarità, con lo scopo di diventare la numero “Uno”, per Justine Mattera rappresentano le giuste “ricette” per ottenere il massimo dei consensi, da un pubblico, assolutamente meravigliato dalle sue brillanti prestazioni.

Ma l’attrice statunitense non ha ancora finito di stupire. L’avvenenza sui social e in particolare su Instagram rappresenta l’ennesimo traguardo di una carriera coi “fiocchi”. Tra scatti alla moda e generalità sportive, Justine ha riempito il suo profilo, distribuendo le sue foto, in maniera tale da far “gongolare” i suoi 451 mila follower.

L’ultima ha sicuramente raggiunto il massimo dei consensi, mentre Justine decide di spogliare quasi interamente la sua sensualità. In mostra il suo meraviglioso corpo, in camera da letto, coperto da un body in pizzo “rapace” e un reggicalze “pazzesco”, che lascia tutti a bocca asciutta.

Justine Mattera augura a tutti un gran lunedì e buon inizio settimana, mai così felice e positivo per gli ammiratori, incantati dalle sue performances in formato “monstre”

