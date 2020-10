La concorrente somiglia alla famosa presentatrice, la FOTO rivela tutto

La concorrente del gioco somiglia ad una presentatrice. Succede a I soliti Ignoti, anche se questo è solo un particolare forviante

La trasmissione serale de I soliti Ignoti-Il ritorno è uno dei programmi più seguiti di mamma Rai. In onda su Rai 1 subito dopo il telegiornale delle 20 e prima degli appuntamenti della fascia serale, il programma condotto da Amadeus è seguitissimo.

Un gioco semplice ma che stuzzica la mente e la vista nel capire solo tramite pochi indizi quale sia la professione o la passione dell’ignoto fino ad arrivare al gioco finale, quello del parente misterioso. Spesso non manca la presenza di personaggi famosi che rivelano passioni e lati che spesso non si conoscono. Ci so momenti esilaranti, piccole esibizioni e capita anche che qualche “ignoto” vada nel pallone e dimentichi tutto quello che c’è da dire.

Ma grazie al bravissimo Amadeus il gioco non si interrompe e va avanti, aiutando anche chi si trova in difficoltà. Poi capita anche che una concorrente sia uguale ad una nota presentatrice. Vediamo cosa è successo.

LEGGI ANCHE –> Myriam Catania ricorda l’incidente in cui ha quasi perso la vita

La concorrente somiglia alla presentatrice, ecco chi è

Nell’ultima puntata de I Soliti Ignoti si è verificato un curioso e sorprendente episodio. Uno dei concorrenti, “ignoti” tra gli indizi proferiti per decifrare la sua identità ha rivelato un dettaglio fuori dal comune. Per indovinare la sua identità ha spiegato: “Una volta mi hanno scambiata per Paola Perego”.

Indizio molto particolare e curioso che effettivamente mette in risalto come la donna assomigli davvero alla nota conduttrice.

Si tratta di Silvia di Milano, 36 anni, veramente molto simile a Paola Perego, praticamente uguale se non fosse per i suoi capelli scuri. La moglie di Lucio Presta, tra le altre cose, ritornerà presto in tv, con il suo programma.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo presenta il suo amore: ”Esisti e mi hai reso migliore“ FOTO

La signora Silvia ha portato fortuna la concorrente che in puntata non si è fatto distrarre dal dettaglio sulla somiglianza con la Perego e ha indovinato sia l’identità abbinata alla sosia della nota conduttrice che quella del parente misterioso, come gioco finale, conquistando così la bella somma di 61mila euro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.