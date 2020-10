Lele Mora rivela: “Io ed Eva Grimaldi abbiamo avuto una storia…”

Lele Mora ha raccontato di essere alle prese con una serie autobiografica che sarà prodotta da Netflix e sembra che saranno coinvolti molti personaggi noti. Una su tutti: Eva Grimaldi

Stando a quanto rivelato da Lele Mora l’ex agente dei vip sarebbe in trattative per una serie tv basata sulla sua vita e carriera. Pare infatti che una sua autobiografia sia stata apprezzata da Netflix che ha deciso di farne una serie. Sarebbero già aperti i casting sebbene il suo ruolo parrebbe essere stato affidato ad Anthony Hopkins, con il quale Mora dichiara di essere molto amico. Altre indiscrezioni vedrebbero un papabile Michele Morrone, che ha recentemente raggiunto il successo internazionale con il film “365”, nei panni di Fabrizio Corona, per anni a fianco dell’agente.

Se nei riguardi della serie solo il tempo darà delle conferme, Lele Mora ha rivelato alcuni dettagli del suo rapporto con uno dei personaggi che potrebbe apparire in essa: l’attrice Eva Grimaldi.

Lele Mora confessa una passata relazione con Eva Grimaldi

Eva Grimaldi nelle ultime settimana si è ritrovata al centro del gossip per essere stata interpellata da Gabriel Garko durante il suo coming out. Raccontando la sua verità l’attore ha infatti ammesso di essere stato pubblicamente con la Grimaldi, con la quale non ha pero’ mai avuto davvero una storia d’amore. Sebbene i due si siano supportati a vicenda e abbiano condiviso una parte importante della loro vita. A intervenire a questo proposito è stato Lele Mora che ha dichiarato “Eva e Garko si sono voluti molto bene, ma non c’è mai stato un rapporto completo“, prima di rivelare qualcosa di inedito.

“Al contrario Eva ha avuto tanti rapporti completi con me, abbiamo avuto una vera storia“, ha ammesso l’ex agente. “Magari non era proprio amore, ma siamo stati insieme per un annetto” ha dichiarato. Sottolineando poi come l’attuale moglie di Eva Grimaldi, Imma Battaglia, non ne sapesse nulla in merito.

Questa la versione dei fatti di Mora che non è stata confermata pero’ dall’attrice. Eva rimarrà in silenzio o vorrà dire la sua riguardo a queste affermazioni?

