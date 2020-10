L’incidente di Myriam Catania, Argentero l’avrebbe aspettata per sempre

Ospite a Domenica Live, Myriam Catania racconta dell’incidente avvenuto anni fa quando perse la memoria

La Catania ha subito un grave incidente di cui però ha sempre parlato poco, è uscito il discorso nella casa del Grande Fratello Vip. Lei stessa ha raccontato che finì in coma per un periodo e al suo risveglio c’era Luca Argentero che alla domanda della Catania “mi aspetterai?” lui le disse “ti aspetterò per sempre”. L’attrice ha subito gravi danni anche al viso oltre che al coma e alla perdita di memoria. A Domenica Live ricorda l’accaduto piangendo e rivelando che non ne parla mai, trattenendo le lacrime.

Myriam Catania a Domenica Live con il compagno Quentin Kammermann scoppia in lacrime

L’attrice racconta con forte emozione quel brutto incidente di anni fa. Ricorda anche di come Argentero sia stato un uomo modello, standole accanto per tutto il tempo. La Catania racconta come è avvenuto l’incidente. Spiega che aveva comprato da poco casa e non conosceva bene le strade, era in motorino e uno stop era stato cancellato così lei ha proseguito la sua strada. Ma un auto l’ha presa in pieno, in faccia. Ricorda di aver chiamato subito suo padre, quindi era cosciente. Una volta arrivata in ospedale però la situazione non era ottimale, era tagliata in faccia.

Hanno dovuto curare anche un edema celebrale inducendola in coma farmacologico per evitare che avesse crisi epilettiche. Lei stessa dice che nella sua testa le manca un anno di vita a causa della perdita di memoria. Ha subito poi un’operazione maxillofacciale, perché il volto era sfigurato. Ricorda anche che sua madre le oscurava gli specchi per evitare che si vedesse il viso, ma lei dice che era talmente grata per essere viva che non le importava.

In collegamento poi sono apparse la mamma Rossella Izzo e la zia Simona Izzo, che hanno confermato la premura di Argentero in quei giorno difficili. Oggi però accanto a Myriam c’è Quentin con il quale ha avuto un figlio, Jacques. I due sono vicini alle nozze, ma lui ha smentito di averle già fatto la proposta.

