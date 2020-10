Loredana Lecciso e il ricordo di infanzia con la sorella, da lacrime – FOTO

Loredana Lecciso ritorno su Instagram e ci concede un dolce scatto che la ritrae insieme a sua sorella quando erano piccole

Loredana Lecciso ritorna su Instagram dopo alcuni giorni e lo fa con una foto ricordo bellissimo C’è da dire che Loredana gestisce il suo profilo in maniera molto spontanea, condividendo pensieri e fotografie che in quel momento la emozionano e le piacciono.

Le pubblicazioni non sono cadenzate, come studiano molte star del web, ma tutto in modo molto easy. Ma seppur non ci sia continuità studiata quando la compagna di Al Bano si affaccia al web è sempre un grande successo.

L’abbiamo vista questa estate in short e sneakers che sembrava quasi una ragazzina, in costume sfoggiando il suo fisico perfetto, i compagni di cari amici che sono andata a trovarla alle Tenute Carrisi e anche al fianco del suo amato Al Bano. Insomma ci ha deliziati in diversi modi senza perdere il suo essere sempre solare e vera.

Con Al Bano le cose vanno a gonfie vele e Loredano ha ritrovato la serenità insieme al compagno che ha scelto da 20 anni e padre dei suoi figli. Ogni tanto però i ricordi belli d’infanzia riaffiorano.

Loredana Lecciso insieme a sua sorella da piccole, che dolcezza

Un ricordo dolce e speciale quello che Loredana Lecciso ha condiviso con i suoi followers su Instagram. Una vecchia foto, a colori anche se un po’ sbiadita, che racconta un frammento di infanzia. Nello scatto lei e sua sorella. Lei già biondissima e super sorridente pone la testa in giù come a nascondersi, la sorella castana, si gira verso la camera.

Le due erano già bellissime, con i lineamenti delicati e con un sorriso che nel corso del tempo non è cambiato e non si è affievolito. Che meraviglia, un ricordo stupendo e da lacrime.

Loredana decide di non scrivere nulla a corredo di questo bel ricordo, unico e deciso nel suo essere. Inserisce solo degli hashtag e il resto o fa il pubblico con tanti cuori e commenti di apprezzamento.

