Maddalena Corvaglia, sollevamento spaziale e lato A in vista: la perfezione – FOTO

Corporatura lussureggiante per la bionda e bellissima attrice salentina, Maddalena Corvaglia, sempre in forma smagliante

Una divinità sempre al centro delle attenzioni spopola in queste ore sul web tra fisico e attività motorie, parti integranti dei suoi progetti giornalieri. Parliamo senz’altro della meravigliosa attrice dal biondissimo e lucente hair style, Maddalena Corvaglia, che neanche stavolta ha fallito l’appuntamento con la “storia”.

Il fascino è di quelli da far saltare il banco, considerato l’accento e le proporzioni di una bellezza meridionale. La sua carriera è in costante crescita, nonostante abbia radici piuttosto antiche. Maddalena ha iniziato a far innamorare il suo pubblico nel lontano 1997, con la partecipazione al concorso di Miss Italia, dopo aver raggiunto il traguardo a livello regionale, nelle vesti di Miss Wella Umbria.

La Corvaglia del 2000 la si può notare, nelle autentiche qualità di velina di Striscia La Notizia, per poi avere un ruolo di assoluto protagonismo, quando in compagnia di Miguel Bosè conduce il programma delle star accademiche, Operazione Trionfo. La vediamo apparire più volte anche sul digitale del più antico TELE + e Sky Vivo, dove riesce ad alimentare con successo, la sua popolarità.

LEGGI ANCHE —–> Pamela Prati, stacco di coscia da urlo ma un dettaglio fa discutere | FOTO

Maddalena Corvaglia, tutta “forme” e sempre in forma