Messaggio Mara Venier lutto, la presentatrice televisiva della Rai ricorda una persona a lei molto cara scomparsa nelle ultime ore.

La scomparsa dell’attore e cantante Gianni Dei ha causato in Mara Venier lutto e dolore tremendi. La 70enne conduttrice di ‘Domenica In’ era legata da una amicizia sincera al noto caratterista, il quale ebbe una carriera molto prolifica tra gli anni ’60 e ’80 sul grande schermo in Italia.

LEGGI ANCHE –> Paola Turci | il modo più bello per dimenticare che è lunedì | FOTO

Tante furono le partecipazioni ai cosiddetti ‘b movie’ che caratterizzarono il cinema di casa nostra in quel periodo. Invece nel corso degli anni ’90 Gianni Dei si dedicò principalmente alla musica, con diversi lp e singoli incisi. La notizia della sua morte ha davvero sconvolto la Venier, che così ricorda l’80enne nato a Bologna nel 1940. “Gianni mio come farò senza di te. Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice. Come farò dopo 35 anni di fratellanza, come farò???? Il mio cuore è spezzato. Riposa in pace amore mio”.

LEGGI ANCHE –> Caroline Receveur è un sogno in intimo, la bellezza in persona. Unica – FOTO

Mara Venier lutto, il dolore per la morte di Gianni Dei

Visualizza questo post su Instagram #repost @mara_venier_per_luisa_viola ・・・ Con @giovanni_gastel Collezione Autunno inverno 2020 Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 16 Ott 2020 alle ore 11:25 PDT

Il pensiero rivolto da ‘Zia Mara’ a Dei ha toccato la sensibilità di tanti, che pure hanno rivolto a loro volta un pensiero all’artista e hanno cercato di consolare la 70enne veneziana. Non è la prima volta che la Venier utilizza Instagram per comunicare il dolore vissuto a causa della scomparsa di un amico caro. Di esempi in tal senso ce ne sono anche per quanto riguarda il passato. Lei intanto continua ad essere la regina della domenica.

LEGGI ANCHE –> Joe Bastianich parla dell’ultimo incontro con Nadia Toffa



La sua ‘Domenica In’ infatti macina ascolti su ascolti ormai già dal 2018, anno in cui si ebbe il suo ritorno nel salotto che la rese popolarissima negli anni ’90 in particolare (ma lei era già famosa ed amata, n.d.r.) e che la vide successivamente al timone anche in altre occasioni nel corso dell’ultimo ventennio televisivo.