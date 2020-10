Matrimonio con 160 invitati a Modica, arrivano i carabinieri. Gli sposi: “Rovinato il nostro giorno”

Matrimonio a Modica con 160 invitati, blitz dei carabinieri e multe. A Pomeriggio 5, parlano ingli sposi: “Rovinato il nostro giorno più bello”.

In esclusiva, ai microfoni di Pomeriggio 5, nella puntata trasmessa il 19 ottobre, hanno parlato gli sposi di Modica dove è stato celebrato un matrimonio con 160 invitati. Alla luce del nuovo Dpcm emesso per contenere il numero dei contagi da Covid 19 che continua ad essere alto come svela il bollettino odierno, gli ospiti avrebbero dovuto essere solo 30, ma le partecipazioni di nozze erano stati già inviate e gli sposi non sono riusciti ad impedire la presenza di tutti gli invitati.

Al ricevimento si sono presentati i carabinieri che hanno messo fine alla festa. Non sono mancate neanche le multe e, in collegamento con la trasmissione di Barbara D’Urso, gli sposi raccontano l’accaduto e quello che hanno provato in quei momenti.

Matrimonio a Modica, gli sposi parlano a Pomeriggio 5: “Non dimenticheremo mai questo giorno”

Barbara D’Urso ha raccontato che, durante il ricevimento di nozze, nel locale sono arrivati i carabinieri. Paola e Daniele, anche senza ricevimento, hanno comunque coronato il loro sogno d’amore. Fidanzati da 10 anni, sognavano una grande festa a cui hanno dovuto rinunciare. “Erano previsti 160 invitati. Abbiamo dovuto fare tutte le telefonate per avvisare gli invitati che ci sarebbe stata solo la cerimonia in chiesa senza ricevimento”, raccontano gli sposi che avrebbero voluto avere almeno avere qualche giorno per rinviare tutto.

“Il nostro giorno più bello è stato rovinato, non lo dimenticheremo mai questo matrimonio. Avevamo invitato parenti che si sono dovuti organizzare per venire dall’estero – racconta la coppia – ma come potevamo dire a 160 persone che dopo la celebrazione sarebbero dovuti tornare a casa?”.

Il giorno prima, nello stesso locale in cui si sarebbe dovuta tenere la festa di nozze di Paola e Daniele, si è tenuto un ricevimento la sera del 14 ottobre con 160 invitati. Il titolare del locale, ai microfoni di Pomeriggio 5, ha raccontato che il ricevimento era stato organizzato per il 14 sera. “Il matrimonio era stato programmato il 14 sera. La notizia è arrivata la mattina del 14- Come faccio ad annullare un matrimonio in poche ore?”, chiede il titolare del locale.