Mercedesz Henger, lato A esplosivo | Bellezza sorprendente – FOTO

Mercedesz Henger sorprende i suoi moltissimi fan grazie a una stories pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Mercedesz Henger continua ad incantare i suoi tantissimi ammiratori. La figlia di Eva Henger, sogno di numerosissimi italiani negli anni novanta, sfoggia un fisico meraviglioso che ha conquistato moltissime persone. Infatti la ragazza è tra le web influncer più apprezzate.

D’altronde Mercedesz è alta, bionda e con un gran numero di follower su Instagram. Pensate che fino a questo momento il numero di utenti che seguono il suo profilo ha raggiungo quota 743mila. Si tratta di numeri davvero importanti che vengono confermati anche dai dati raccolti dai suoi post.

LEGGI ANCHE —> Wanda Nara torna a postare il suo lato A, uno spettacolo vietato – FOTO

Mercedesz Henger, lato A meraviglioso | Da lasciare senza fiato – FOTO

Ogni suo contenuto raccoglie decine di migliaia di ‘like’ e centinaia di commenti di apprezzamento. Questa volta però non si tratta di un post, ma di una stories di Instagram. In questa storia (visibile per 24 ore tramite il profilo del social network della 29enne) la giovane si trova in auto.

LEGGI ANCHE —> Levante, VIDEO inedito in studio: fascino irresistibile e risate senza fine

La stessa è insieme al fidanzato Lucas Peracchi indossando una maglietta di colore bianco. Il décolleté di Eva è da urlo e lascia a bocca aperta tutti coloro che visualizzano questo breve filmato. Insomma, anche in questo caso la bella Mercedesz sembra aver proprio fatto centro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.